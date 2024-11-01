Оксана Самойлова и Джиган создали аккаунт в соцсети своей козе Мими

Блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган создали своей козе Мими аккаунт в соцсети. За 14 часов на него подписались почти 40 тысяч человек.

Этой осенью Джиган решил сделать жене неожиданный подарок. Он принес домой коробку, в которой находилась маленькая козочка. Оксана оказалась в восторге от сюрприза, так как мечтала о таком питомце. Однако Мими стала любимицей не только Самойловой, но и всей звездной семьи.

Знаменитости стали наряжать козу, играть с ней и показывать в блогах. За несколько недель популярность Мими настолько возросла, что ее хозяева решили – ей нужна отдельная страничка в соцсети.

Примечательно, что в аккаунте козы Самойлова и Джиган указаны как «мама» и «папа». А в описании профиля написано: «Самойлова Мими Джигановна. Все хотят быть мной».

К слову, когда коза только появилась у супругов, их раскритиковали за покупку дорогой одежды для Мими. Пользователи Сети обсуждали, что они купили для нее свитер за десятки тысяч рублей. Однако позже Оксана эту информацию опровергла, заявив, что приобрела не оригинальную вещь, а дешевую подделку.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган хотят построить питомник для коз из Бутово.