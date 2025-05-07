По национальному признаку: дирижера Спивакова отстранили от фестиваля во Франции

Дирижера Владимира Спивакова исключили из списка участников Международного музыкального фестиваля в Кольмаре во Франции. По словам музыканта, он узнал об этом из СМИ, а причиной отстранения стало его российское гражданство.

В беседе с ТАСС Спиваков также отметил, что его также лишили звания арт-директора фестиваля в Кольмаре. Организаторы мероприятия никак не комментировали свое решение, поэтому друзья музыканта наняли адвокатов, чтобы прояснить ситуацию.

«Адвокат попросила официальную бумагу с причиной, по которой меня отстранили от фестиваля без уведомления. Ответ был примерно такой: по национальному признаку, Владимир Спиваков — русский артист», — поделился дирижер.

Владимир Спиваков на протяжении 32 лет был ведущим фестиваля. Именно он приглашал артистов мировой величины на мероприятие, в частности, российского виолончелиста Мстислава Ростроповича.

1 мая президент России Владимир Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя труда.

Ранее в Словакии прошли акции протеста из-за концерта оперной певицы Анны Нетребко. За час до мероприятия на площади перед театром собралась толпа протестующих. Активисты критиковали певицу, которая открыто не выразила политическую позицию.