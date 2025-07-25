По мужу не скучает? Невестка Кристины Орбакайте показала, чем занимается после возвращения в Россию

Блогерша Алена Краснова показала танец на каблуках, который выучила после возвращения в Россию. В личном блоге она разместила видео, дав понять поклонникам, что не скучает в Москве, пока ее муж находится в Калифорнии.

Расставание супругов произошло в начале лета. Ничего не объяснив фанатам, Алена уехала из США, оставив Преснякова одного. О разводе они не объявляли, общие снимки не удалили, поэтому пользователи предположили, что в Россию Краснова приехала на время, чтобы увидеться с друзьями и родными.

Впрочем, вечера в столице Алена проводит не только за встречами. Также она посещает танцевальный зал. Недавно девушка опубликовала результат своих тренировок и получила поддержку от фанатов, которые отметили ее пластику. В видео, которым поделилась блогерша, она демонстрировала растяжку на полу в черном облегающем костюме и на каблуках.