НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июля 2025, 16:44
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По мужу не скучает? Невестка Кристины Орбакайте показала, чем занимается после возвращения в Россию

Вернувшаяся в Россию жена Никиты Преснякова показала танец на каблуках на полу .
По мужу не скучает? Невестка Кристины Орбакайте показала, чем занимается после возвращения в Россию

© Starface.ru

Блогерша Алена Краснова показала танец на каблуках, который выучила после возвращения в Россию. В личном блоге она разместила видео, дав понять поклонникам, что не скучает в Москве, пока ее муж находится в Калифорнии.

Расставание супругов произошло в начале лета. Ничего не объяснив фанатам, Алена уехала из США, оставив Преснякова одного. О разводе они не объявляли, общие снимки не удалили, поэтому пользователи предположили, что в Россию Краснова приехала на время, чтобы увидеться с друзьями и родными.

Впрочем, вечера в столице Алена проводит не только за встречами. Также она посещает танцевальный зал. Недавно девушка опубликовала результат своих тренировок и получила поддержку от фанатов, которые отметили ее пластику. В видео, которым поделилась блогерша, она демонстрировала растяжку на полу в черном облегающем костюме и на каблуках.

По мужу не скучает? Невестка Кристины Орбакайте показала, чем занимается после возвращения в Россию

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Что касается Никиты Преснякова, то во время отсутствия жены он решил погрузиться в работу и поэкспериментировать со стилем. Певец заплел африканские косички, а также отрастил щетину.

Ранее Никита Пресняков рассказал о гастролях в нескольких городах США.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Никита Пресняков
Алена Краснова
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