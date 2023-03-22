«По моему состоянию должно быть понятно»: Полина Гагарина впервые рассказала о пластике

В недавнем интервью телеведущая и певица Полина Гагарина рассказала массу любопытных подробностей о себе и о своей творческой жизни. У Гагариной сейчас масса проектов, и 2023 год обещает стать для знаменитости ударным.

Уже этим летом голосом звезды заговорит персонаж детского мультфильма, также скоро в эфире появится шоу под названием «Навсегда», самое масштабное в карьере 35-летней девушки. Премьеры первого выпуска с нетерпением ждут тысячи поклонников её творчества.

В процессе интервью певица обмолвилась, что пластику она делать не планирует, как и не собирается паниковать при виде первых морщинок, а они, между тем, уже появляются.

И не смотря на это Полина продолжает концертную деятельность и полностью отдает себя работе: «По моему состоянию и сонным глазам понятно, что идёт масштабная подготовка. Всё это сложно, но получается такая красота, что очень хочется уже с вами этим поделиться».

Ранее Полина Гагарина призналась, что попала в проект «Фабрика звезд» по блату.