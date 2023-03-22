«По блату»: Полина Гагарина призналась, как попала на «Фабрику звёзд»

У телеведущей и певицы Полины Гагариной дел невпроворот. Сейчас она готовит много любопытных сюрпризов. Какие-то более масштабные, как, например, шоу «Навсегда», какие-то – менее.

Кроме того, у Гагариной скоро выйдет собственный сериал, сценарий которого уже написан и одобрен режиссером. Недавно, в большом интервью сайту PROZVEZD Гагарина удивила собеседников честным признанием.

На вопрос о том, как она ей удалось попасть в проект «Фабрика звёзд», певица таинственно улыбнулась:

«По блату меня взяли. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, когда преподавательница по вокалу предложила участвовать в проекте. После основного кастинга меня привели на дополнительный и непосредственно познакомили с Максом Фадеевым. Так я и прошла в шоу».