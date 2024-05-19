«По моей внешности сразу все понятно»: Люся Чеботина заявила о переменах в личной жизни

Люся Чеботина заявила, что ее сердце занято. Девушка поделилась подробностями из личной жизни в беседе с Super.

Так, певица утверждает, что влюблена.

«Мне кажется, по моей внешности сразу все понятно», – подчеркнула она.

При этом совсем недавно стало известно о расставании Люси Чеботиной и музыканта ЮрКисса. Пара официально объявила о своих отношениях в 2022 году. Чеботина уверяла всех в том, что они с возлюбленным сильно похожи. Однако спустя год ЮрКисс рассказал, что у него нет девушки.

В мае этого года певец кратко прокомментировал расставание с Чеботиной, отметив, что общается с молодой артисткой исключительно по рабочим вопросам. К тому же Люся все еще подписана на его музыкальный лейбл.

Выяснилось, что возлюбленные не сошлись во взглядах на развитие музыкальной индустрии в России. Но это не отменяет того, что их объединяют взгляды на жизнь в целом. По словам ЮрКисса, отношения завершились на позитивной ноте.

Ранее мы писали, что Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой. При этом певец сомневается, что у них закрутится настоящий роман.