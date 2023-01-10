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14:25, 10 января 2023
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«По минимуму»: уехавшей из России дочери Анастасии Заворотнюк приходится экономить

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк стала экономить после переезда в Дубай.

«По минимуму»: уехавшей из России дочери Анастасии Заворотнюк приходится экономить

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В середине декабря дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк перебралась в Дубай. Анна объясняла, что уезжает жить в другую страну из-за работы мужа. Девушка назвала себя «человеком мира», которому комфортно в разных местах. Но после переезда блогерше пришлось урезать свой бюджет и даже экономить на косметике!

Заворотнюк-младшая вышла на связь с поклонниками и рассказала, что стала меньше пользоваться косметическими средствами. Анна даже нашла замену дорогостоящим румянам и консилеру.

«В последнее время перестала краситься, только по минимуму. Укладываю брови, блеск для губ, румяна и тушь. Тушь, кстати, нашла идеальную, отличный аналог люксу», – поделилась девушка в личном микроблоге.

Пользователи Сети полагают, что Анна стала экономить не просто так. Ведь в жаркой стране нужно очень много денег, чтобы снимать жилье, а тем более купить свое. Но красавица старается не жаловаться на жизнь и демонстрирует на фотографиях улыбку.

Отметим, что с отъездом Анны из страны забота о ее тяжелобольной маме легла полностью на плечи Петра Чернышева. Он постоянно работает, чтобы обеспечивать лечение супруги в элитной онкологической клинике. Но недавно стало известно, что несмотря на все старания фигуриста, у актрисы копятся долги. И налоговая уже требует с нее довольно больших выплат.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:BLITZ+
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#Анастасия Заворотнюк
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