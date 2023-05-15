По личным обстоятельствам: Данила Козловский на фоне скандала до конца 2023 года ушел в отпуск

Актер Данила Козловский заявил, что уходит в продолжительный отпуск. Он продлится до конца 2023 года и связан с «личными обстоятельствами».

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Информация об «отпуске» появилась после отъезда Козловского. По данным источника, он уехал 2 мая в Стамбул. Знаменитость опровергал эти сведения, в его соцсетях наступило затишье.

Напомним, общественный деятель Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием проверить Козловского. Актер, в свою очередь, подал иск к Бородину, но суд не принял заявление.

В суд отправилась и его возлюбленная, актриса Оксана Акиньшина. Она подала иск к супругу, но не о разводе.

Актриса потребовала взыскать с Арчила Геловани средства по договору займа. Размер исковых требований неизвестен.