По личным обстоятельствам: Данила Козловский на фоне скандала до конца 2023 года ушел в отпуск
Актер Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца 2023 года.
Фото: Starface.ru
Актер Данила Козловский заявил, что уходит в продолжительный отпуск. Он продлится до конца 2023 года и связан с «личными обстоятельствами».
Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Информация об «отпуске» появилась после отъезда Козловского. По данным источника, он уехал 2 мая в Стамбул. Знаменитость опровергал эти сведения, в его соцсетях наступило затишье.
Напомним, общественный деятель Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием проверить Козловского. Актер, в свою очередь, подал иск к Бородину, но суд не принял заявление.
В суд отправилась и его возлюбленная, актриса Оксана Акиньшина. Она подала иск к супругу, но не о разводе.
Актриса потребовала взыскать с Арчила Геловани средства по договору займа. Размер исковых требований неизвестен.