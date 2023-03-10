Набегает до 58 тысяч: какая пенсия ежемесячно приходит на карту Пугачевой, Леонтьеву и Назарову

Несмотря на отъезд из России, многие звезды отечественной сцены продолжают получать пенсию. Размер выплат у некоторых достигает 58 тыс. рублей.

Адвокат Сергей Романов рассказал, что выезд за границу не лишает права на получение пенсии. Нет законных оснований лишать пенсии и тех, кто получил статус иностранного агента.

Уехавшим звездам-пенсионерам один раз в год придется подтверждать, что они живы. Для этого не надо ездить в Россию – достаточно прийти в посольство за границей. Если бы страна, в которую они переехали, назначила пенсию, то звезды в таком случае лишились российских выплат. Но этого не произошло.

73-летняя певица Алла Пугачева проживает в Израиле, а в России ежемесячно получает около 55 тыс. рублей. Эти деньги она перечисляет поклоннице-инвалиду, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что пенсия Примадонны содержит надбавки за звание и за орден «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

Певец Валерий Леонтьев живет в Майами. Ему начисляют в России почти 58 тыс. Певец получал пенсию как артист балета, дополнительно ему положены деньги за звание «народный артист».

Актер Дмитрий Назаров сейчас, как и Пугачева, живет в Израиле. Недавно его уволили из МХТ им. Чехова. Пенсия 65-летнего актера, также имеющего звание «народный артист», достигает почти 54 тыс.

Ранее сообщалось, какую сумму к пенсии получала актриса Лия Ахеджакова в «Современнике».