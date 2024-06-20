По колено воды, микрофоны било током: Михаил Муромов рассказал о выступлении в экстремальных погодных условиях

Певец Михаил Муромов рассказал, что ему приходилось выступать в ливень, похожий на дожди в Москве, которые обрушились на город 20 июня. В экстремальных погодных условиях он оказывался в Риге и на Урале.

«Такой дождь, как сегодня, нас как-то с командой застал в Риге. Выступали на открытой площадке, где было буквально по колено воды. Однажды в такой дождь я выступал на Урале, только он был косой», - рассказал Муромов изданию «Абзац».

По его словам, в ходе концерта на Урале был сделан навес, но микрофоны било током. Тогда для артистов принесли тартановый настил, но загорелись усилители.

На Дальнем Востоке музыкантам сделали навес из парашютов. Была испарина, при которой клавиши у члена его коллектива играли сами.

Муромову приходилось выступать и в мороз. Так, в минус тридцать он пел на Арбате, одетый в одну рубашку.

Напомним, 20 июня в Москве и Подмосковье начались ливневые дожди с порывистым ветром. Синоптики прогнозируют выпадение 36% месячной нормы осадков.

В середине июня сообщалось, что в Щелкове дерево упало на ребенка и мужчину во время сильного ветра.