«По голове жизнь ударила»: Савичева рассказала, почему ушла со сцены на пике популярности

Певица Юлия Савичева сильно изменилась за последние годы. Из подростка с «Фабрики звезд» артистка превратилась в привлекательную девушку, у которой есть любимая работа, муж и дочь. Звезда вспоминает, как однажды оставила сцену, но причина была очень серьезной.

В беседе с WomanHit.ru артистка рассказала, что покинула сцену ради ребенка. Девушка считает, что это было не ее решение, так распорядилась судьба.

«Здоровье мое хромало, а мы с мужем очень хотели детей, но не получалось. Мой организм отказывался сотрудничать на эту тему, он подавал сигналы сначала издалека, что нужно как-то себя беречь. А тогда мне просто чуть ли не по голове жизнь ударила», – вспоминает знаменитость.

Юлия говорит, что в то время ее сильно подводило здоровье. Она постоянно болела, а врачи объяснили, что ей требуется отдых. Тогда они с мужем приняли решение улететь из Москвы, чтобы провести время наедине.

«Я выключила все телефоны, абстрагировалась и поняла, что я вроде как обычной жизнью живу, а как это вообще делать, не знала. Мы как будто заново узнавали друг друга — сорились, спорили, выясняли отношения и притирались. Ну и вот когда мы притерлись, все и случилось: появилась Аня», – улыбается она.

Савичева родила дочь, но не торопилась на сцену. Звезда объясняет, что в случае с ее организмом это было невозможно. Перед девушкой встал выбор, но она предпочла семью.

«Любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны. Я почему-то была уверена в тот момент, что я точно выбираю семью, а там посмотрим», – делится артистка.

Певица говорит, что перерыв в карьере пошел ей на пользу. Она смогла решить все свои проблемы, справилась с послеродовой депрессией и сблизилась с родственниками. К тому же, в тот момент она поняла, что ее очень любят и ждут поклонники.

«Мне звонил Макс Фадеев: «Ну пожалуйста, ну скажи хоть что-нибудь на камеру, не верят, что ты родила, что действительно с тобой все в порядке, что ты возвращаешься». В общем, это показало то, насколько меня любят люди», – улыбается исполнительница.

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