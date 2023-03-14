«Нет возможности»: Юлия Савичева оправдалась за пение под фонограмму

Певица Юлия Савичева после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд» уже много лет выступает на сцене. Исполнительница хита «Высоко» признается, что не видит ничего плохого в использовании фонограммы. По словам девушки, у артиста просто не всегда есть возможность отработать «живьем».

В беседе с Пятым каналом Юлия заявила, что иногда поет под фонограмму, потому что так лучше для самих же слушателей. На некоторых мероприятиях качество звука может быть ужасным. Тогда у исполнителя просто не остается выбора.

На днях Савичева выступала на очередном музыкальном мероприятии, где чисто исполнила свой трек. Многие даже засомневались, что она поет «живьем». Тогда журналисты решили выяснить, как звезда относится к фонограмме.

«Вот вы понимаете, когда нездоровится и когда нет возможности петь живьем, мы поем под плюс, это так называется. Всякие бывают ситуации. И если ты не можешь обеспечить условия, то лучше чтобы люди не надрывали уши, я это так называю», – призналась Юлия.

Певица пояснила, что при любой возможности всегда выбирает «живое» пение. Она делает это на сольных концертах и некоторых мероприятиях, где можно хорошо настроить звук.

Поклонники влюблены в репертуар Савичевой, но ее хит «Высоко» занимает лидирующую позицию. Эту песню подарил девушке продюсер Максим Фадеев, который был наставником проекта «Фабрика звезд – 2». Артистка говорит, что до сих пор очень любит композицию и всегда исполняет ее с «особенным ощущением».