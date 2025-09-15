«Были моменты, когда покушались на его жизнь»: зачем Тимати 20 охранников и сколько он им платит

В новом интервью журналистка Ксения Собчак и Татьяна Буланова обсудили охрану рэпера Тимати, которая насчитывает около 20 телохранителей. Певица отметила, что не понимает этого, а продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил — охранники для артиста не прихоть, а необходимость.

По словам Дворцова, большинство звезд отечественного шоу-бизнеса ходят везде с людьми, отвечающими за безопасность. Он подчеркнул, что нельзя предугадать действия некоторых фанатов, которые могут пойти на все, чтобы встретиться с кумиром.

«Чем богаче и известнее человек, тем, соответственно, сильнее нужна охрана. Телохранители в обязательном порядке, потому что дураков полно, неадекватных много. Они очень опасны для наших публичных людей, поэтому все в шоу-бизнесе передвигаются с охраной. Таких звезд очень много, не только Тимати. Например, Григорий Лепс. Всегда нужны 1−3 охранника. Я думаю, что у Тимати были моменты, когда покушались на его жизнь. У многих бывали угрозы, покушения, различные другие опасные ситуации. Есть неадекватные фанаты, которые поджидают у дома, узнают телефонные номера, подъезды родителей», — поделился Дворцов.

За свою безопасность звезды готовы платить немалые деньги, уверен продюсер. Он заявил, что один рабочий день охранника знаменитости стоит от 50 тысяч рублей. Цена зависит от организации, которая предоставляет телохранителей.

«Рабочий день охранника звезды стоит минимум 50 тысяч рублей. Обычный телохранитель может стоить 10−20 тысяч рублей в день. Тимати я понимаю и уважаю. Меня самого поджидали люди, когда были нападки на Анну Седокову. Были угрозы в социальных сетях. Я ходил с охраной, с телохранителями, поэтому я прекрасно понимаю Тимати, так как знаю, что это такое», — рассказал Дворцов.

