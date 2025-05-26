«Услышала от доктора диагноз»: Ангарская рассказала, когда задумалась о похудении

Актриса, стендап-комик, телеведущая, певица, продюсер спектакля «Свидание вслепую» Надежда Ангарская рассказала, что ей ставили диагноз бесплодие. Звезда призналась в интервью сайту «Страсти», что после этого решила похудеть.

«Я задумалась о похудении, когда впервые услышала от доктора диагноз «бесплодие» и увидела свои анализы. С этим нужно было что-то делать. Хотя и желание носить яркую одежду тоже было. Сейчас очень многое изменилось. Есть исследования, которые говорят о том, что 70% женщин нашей страны имеют лишний вес, и не только женщин. Это большая проблема, с которой можно бороться, но это личное дело каждого. Я выбираю здоровье», – поделилась артистка.

Она отметила, что всю жизнь будет иметь склонность к лишнему весу. Из-за этого ей нужно следить за своим здоровьем.

«Я узнала о себе то, что диабет будет угрожать мне всегда. Надо быть готовым бороться. Наследственность тоже дает о себе знать, она у меня нехорошая», – добавила знаменитость.

Полное интервью с Надеждой Ангарской о личной жизни, начале карьеры и отношении к пластике можно прочитать здесь.