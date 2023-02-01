«По дороге ему стало хуже»: художник Никас Сафронов экстренно госпитализирован

Художник Никас Сафронов был госпитализирован в одну из столичных больниц с симптомами сильного отравления. Об этом пишет StarHit.ru.

Журналисты связались с коллегой знаменитости Николаем Денисовым, который рассказал, что незадолго до этого Никас ел итальянские вяленые помидоры. Через час мужчине стало плохо, у него началась тошнота, озноб и боль в животе. 66-летний художник сам связался с врачом, который порекомендовал срочно обратиться за помощью.

«По дороге ему стало еще хуже, поэтому от автомобиля его уже увезли на каталке. Врачи забрали его в палату интенсивной терапии, и сразу же начали промывать желудок и поставили капельницу. Я пробыл в больнице в течение часа. Доктора успокоили меня, что ситуация уже под контролем, но Никас скорее всего останется у них еще на несколько дней», — рассказал Денисов.

Журналисты дозвонились до звездного пациента. Сафронов поспешил успокоить поклонников.

«Оказалось, что я отравился этими итальянскими вялеными помидорами — врачи подозревают, что в них находились бактерии, вызывающие ботулизм. Сейчас лежу под капельницей, мне колют антибиотики и какую-то специальную сыворотку. Конечно, не хотел бы надолго задерживаться в клинике, но еще какое-то время мне все-таки придется провести здесь», — сообщил художник.

Ранее мы писали о госпитализации певца и композитора Игоря Николаева. Звезда вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.