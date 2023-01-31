14:36, 31 января 2023
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63-летний Игорь Николаев вышел на связь после новости о перенесенном инфаркте
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Совсем недавно по Сети распространилось сообщение о том, что 63-летний Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом. Портал «360» связался с музыкантом и узнал о его состоянии на данный момент.
К слову, экс-супруг Наташи Королевой не стал подтверждать новость о госпитализации. Кроме того, Игорь заверил: он чувствует себя прекрасно.
«А насчет новостей — так вы же, медиа, их сами и создаете», — резюмировал артист.
Ранее мы писали о том, чем опасен инфаркт в возрасте Игоря Николаева. Подробности читайте в этой статье.
Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:360
Автор:Лия НовостнаяТеги: