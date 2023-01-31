63-летний Игорь Николаев вышел на связь после новости о перенесенном инфаркте

Совсем недавно по Сети распространилось сообщение о том, что 63-летний Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом. Портал «360» связался с музыкантом и узнал о его состоянии на данный момент.

К слову, экс-супруг Наташи Королевой не стал подтверждать новость о госпитализации. Кроме того, Игорь заверил: он чувствует себя прекрасно.

«А насчет новостей — так вы же, медиа, их сами и создаете», — резюмировал артист.

Ранее мы писали о том, чем опасен инфаркт в возрасте Игоря Николаева. Подробности читайте в этой статье.