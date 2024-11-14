«Ничего своим домом не чувствую»: Татьяна Лазарева* назвала себя бездомной

После отъезда из России Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно критиковала соотечественников и властей Родины. В очередном интервью телеведущая заявила, что у нее теперь нет дома.

В 2022 году после начала спецоперации на Украине телеведущая эмигрировала в Испанию. В жаркой стране она живет и по сей день, но признается, что не чувствует себя там, как дома.

«Я как-то, знаете, вообще ничего своим домом не чувствую. У меня его нет. Я с этим смирилась», — рассказала Лазарева* в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

Когда знаменитость жила в Москве, она чувствовала себя как дома в квартире и на даче. Но об этих временах ей пришлось забыть.

По словам Лазаревой*, она смирилась, что у нее «ничего нигде нет» и последние несколько лет отпускает эту ситуацию.

Недавно телеведущую объявили в международный розыск из-за уголовного дела в РФ об оправдании терроризма. Она отреагировала на это событие и заявила, что во всем разберется.

*(Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)