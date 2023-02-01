«По-человечески жалко»: Ида Галич высказалась о плачевной судьбе Волочковой
Ида Галич встала на защиту Волочковой после скандального интервью .
Фото: Из профиля Instagram* Галич (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
На днях Алена Жигалова выпустила резонансное интервью с Анастасией Волочковой. Во время съемок балерине предложили шампанское и стали задавать вопросы из школьной программы. Знаменитость не смогла дать ни один правильный ответ, после этого на нее обрушился шквал критики. На защиту Волочковой поспешила встать Ида Галич. В своем Telegram-канале телеведущая написала большой пост, посвященный данному событию.
Ида призналась: это интервью можно назвать «Кринж Года». Однако у Галич вопросы не к самой балерине, а к интервьюеру, который выставил Анастасию не в самом лучшем свете.
«Хочется спросить Алену - зачем? Настю по-человечески жалко. Она напоминает тетю троюродную, про которую ходит огромное количество историй в стиле "испанский стыд", но не позвать ее на юбилей бабушки нельзя, потому что она родная», — высказалась Ида.
К слову, многие поклонники балерины поблагодарили Галич за оказанную поддержку.
Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова едва передвигается из-за серьезного диагноза. Подробности читайте в этой статье.