«По-человечески жалко»: Ида Галич высказалась о плачевной судьбе Волочковой

На днях Алена Жигалова выпустила резонансное интервью с Анастасией Волочковой. Во время съемок балерине предложили шампанское и стали задавать вопросы из школьной программы. Знаменитость не смогла дать ни один правильный ответ, после этого на нее обрушился шквал критики. На защиту Волочковой поспешила встать Ида Галич. В своем Telegram-канале телеведущая написала большой пост, посвященный данному событию.

Ида призналась: это интервью можно назвать «Кринж Года». Однако у Галич вопросы не к самой балерине, а к интервьюеру, который выставил Анастасию не в самом лучшем свете.

«Хочется спросить Алену - зачем? Настю по-человечески жалко. Она напоминает тетю троюродную, про которую ходит огромное количество историй в стиле "испанский стыд", но не позвать ее на юбилей бабушки нельзя, потому что она родная», — высказалась Ида.

К слову, многие поклонники балерины поблагодарили Галич за оказанную поддержку.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова едва передвигается из-за серьезного диагноза. Подробности читайте в этой статье.