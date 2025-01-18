Невестка певицы Наташи Королевой показала опухшее лицо после операции на челюсти

Невестку певицы Наташи Королевой неоднократно высмеивали за некрасивую улыбку и отсутствие зубов, а в конце прошлого года 23-летняя экс-танцовщица Мелисса Валынкина заявила, что готовится к сложной операции из-за неправильно расположенных костей черепа. И вот теперь девушка показала первый результат работы врачей.

В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой запечатлена крупным планом. На снимке у девушки виден сильный отек в нижней части лица. По словам невестки Королевой, ей нарастили кость на верхнюю челюсть.

«Сегодня начинается новый этап! Вчера мне сделали операцию по наращиванию кости на челюсти. Готова к восстановлению и изменениям!» — похвасталась Мелисса.

Она также в шутку назвала себя хомячком из-за распухших губ.