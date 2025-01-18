Невестка певицы Наташи Королевой показала опухшее лицо после операции на челюсти
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Невестку певицы Наташи Королевой неоднократно высмеивали за некрасивую улыбку и отсутствие зубов, а в конце прошлого года 23-летняя экс-танцовщица Мелисса Валынкина заявила, что готовится к сложной операции из-за неправильно расположенных костей черепа. И вот теперь девушка показала первый результат работы врачей.
В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой запечатлена крупным планом. На снимке у девушки виден сильный отек в нижней части лица. По словам невестки Королевой, ей нарастили кость на верхнюю челюсть.
«Сегодня начинается новый этап! Вчера мне сделали операцию по наращиванию кости на челюсти. Готова к восстановлению и изменениям!» — похвасталась Мелисса.
Она также в шутку назвала себя хомячком из-за распухших губ.
Ранее Мелисса Валынкина призналась, что хирургическое вмешательство должно исправить челюсть, однако подчеркнула, что на внешнем виде ее недостаток не сказывается. При этом Наташа Королева поддержала невестку и отметила, что за четыре года проживания в Москве девушка трансформировалась из «воробушка» в «лебедушку».
Напомним, сын Королевой и бывшего стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип 21 августа 2024 года женился на уроженке Кемеровской области Мелиссе Валынкиной (настоящее имя Анна). После переезда в Москву девушка зарабатывала танцами в ночном клубе, однако почти сразу познакомилась с сыном звездной пары и переехала к нему.