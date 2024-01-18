«По башке ударяло неслабо!»: Глызин признался в ошибках
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70-летний певец Алексей Глызин признался, что допускал ошибки в жизни. Об этом он рассказал в интервью PROZVEZD.
По словам музыканта, сейчас он находится в солидном возрасте и хочет еще много чего успеть. Но мужчина понимает, что для этого ему придется «много работать и мало отдыхать». При этом Глызин убежден, что находится в хорошей форме, и ему грех на что-то жаловаться.
«Счастье, что в таком возрасте еще не в маразме. Главный подарок, что преподнесла мне судьба, это то, что я люблю жизнь», – признался певец.
Знаменитость порассуждал о жизни. Оглядываясь назад, он вспоминает о своих ошибках и отмечает, что идеальных людей не существует.
«Наступал на грабли – и неоднократно. По башке ударяло неслабо! Но это полезный опыт», – пояснил звезда.
Оказалось, что у Глызина есть увлечение, которое объединяет его с ведущим Леонидом Якубовичем, это – самолеты. Впервые певец сел за штурвал в 2008 году. Кроме того, он видит яркие сны, где летает на космическом корабле. Иногда Глызину очень обидно просыпаться в реальную жизнь.
Ранее мы писали о том, что певец Алексей Глызин ест всего один раз в день. Информацией о своем рационе он поделился с Лерой Кудрявцевой во время шоу «Секрет на миллион». В кресле гостя передачи мужчина раскрыл подробности личной жизни и творчества. Упомянул он и про свою диету.