Певец Алексей Глызин нашел нужным заявить, что ест один раз в день. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Алексей Глызин стал новым гостем шоу Леры Кудрявцевой. 13 января певцу исполнится 70 лет, но несмотря на свой возраст, выглядит музыкант гораздо моложе. Глызин признался, что уже долгое время соблюдает строгую диету.

«Иногда я ем один раз в день, иногда — два. Никакого пива. Иногда я скидываю пиджачок, и зал должен видеть, что я не с аквариумом», — рассказал он.

Кроме того, Глызин регулярно посещает спортзал и ходит в баню. Все это он делает еще и ради своей супруги, которая моложе его на 20 лет.

Сания Глызина призналась, что уже давно не покупает себе украшения — за нее это делает муж.

«Честно говоря, я себе ничего не покупаю. Сережки, колечки — это все Леша», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что певица Лера Кудрявцева обиделась на Алексея Глызина из-за песни «Если ты уйдешь».