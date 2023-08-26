По 500 тыс долларов ежемесячно: чего лишится Меладзе из-за потери ВНЖ

Композитор Константин Меладзе лишился вида на жительство в России, что привело к ликвидации его бизнеса. Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал настоящий заработок звезды.

По его словам, большой доход Меладзе строился на продюсировании. Сейчас композитор может рассчитывать лишь на авторские отчисления из РАО. Это касается песен, написанных Меладзе для разных артистов российского шоу-бизнеса, которые ещё находятся в ротациях.

Отсутствие ВНЖ не влияет на отчисления по авторским правам, а суммы варьируются от 200 тысяч до 2-3 миллионов. Однако вывести деньги для Меладзе будет тяжелой задачей, пишет Woman.ru.

Ашуров добавил, что лишение артиста ВНЖ будет знаком, что его больше не ждут. А именно в РФ Константин Меладзе с супругой Верой Брежневой получали хорошие доходы. Так, «ВИА Гра» в лучшие годы приносила им по 500 тысяч долларов в месяц.

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