По 19 часов в день: Надежда Бабкина нашла замену мужу Евгению Гору
72-летняя Надежда Бабкина показала нового фаворита, который симпатичнее Евгения Гора.
Фото: Starface.ru
Народная артистка Надежда Бабкина перестала скрывать мужчину, с которым проводит все свое время. В Сети давно говорили о расставании 72-летней певицы с ее избранником Евгением Гором. Теперь она нашла ему замену.
Знаменитость давно не появлялась в обществе своего молодого партнера Евгения Гора. Пара не публикует совместные кадры и не признается друг другу в любви в публичном пространстве. Женщина не спешит комментировать ситуацию, поэтому поклонники думают, что она точно поссорилась с гражданским супругом.
А недавно в Сети появилось фото Надежды Георгиевны с новым фаворитом. Она позировала рядом с Сергеем Рябовым. Улыбчивый молодой человек является заместителем директора театра «Русская песня» и личным пиарщиком звезды.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Третий день съемок. 19-ти часовые рабочие дни. Очки спасают», — написал под снимком Рябов.
Подписчики артистки отметили, что коллеги прекрасно смотрятся вместе и даже выбрали одинаковую гамму в одежде.
«Даже оделись в одной цветовой гамме! Это уже о многом говорит. Полная гармония», «Какие вы классные!», «Солнышки», «Намного симпатичнее Гора», «Здорово, что вы кайфуете от жизни, и не обращаете внимание на предрассудки», «Прекрасно смотритесь вместе», — пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Евгений Гор встал на сторону обидевших Бабкину людей.