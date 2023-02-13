По 19 часов в день: Надежда Бабкина нашла замену мужу Евгению Гору

Народная артистка Надежда Бабкина перестала скрывать мужчину, с которым проводит все свое время. В Сети давно говорили о расставании 72-летней певицы с ее избранником Евгением Гором. Теперь она нашла ему замену.

Знаменитость давно не появлялась в обществе своего молодого партнера Евгения Гора. Пара не публикует совместные кадры и не признается друг другу в любви в публичном пространстве. Женщина не спешит комментировать ситуацию, поэтому поклонники думают, что она точно поссорилась с гражданским супругом.

А недавно в Сети появилось фото Надежды Георгиевны с новым фаворитом. Она позировала рядом с Сергеем Рябовым. Улыбчивый молодой человек является заместителем директора театра «Русская песня» и личным пиарщиком звезды.