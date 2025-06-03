«По 15 раз спрашивает одно и то же»: Богатырев рассказал о воспитании четырехлетнего сына от Арнтгольц

Актер Марк Богатырев рассказал о воспитании четырехлетнего сына Данила. По его словам, он очень любящий отец, однако есть моменты, когда он включает строгость. Например, ему не нравится, когда наследник переспрашивает одно и то же несколько раз. Об этом сообщает Voice.

Богатырев на премьере фильма в Москве пообщался с журналистами о своем сыне. Он отметил, что пытается дать ему все, чего не было в его детстве. Марк рос без отца, поэтому для него главная задача – чтобы Данил не ощущал дефицит любви и внимания.

Чаще всего дома актер добрый папа. Но есть моменты, которые его нервируют. При этом он все равно старается не злиться на ребенка.

«Я очень люблю сына и, конечно, я и добрый, и бываю строгим, но не злым. Бываю, когда он себя не очень хорошо ведет. Когда он по 15 раз спрашивает одно и то же. Я ему отвечаю, а он не слышит меня. Вот что не очень мне нравится», - поделился муж Татьяны Арнтгольц.

Марк считает, что его сын не будет похож на него, когда подрастет. В детстве актер много бегал во дворе за девочками, но сейчас, по его мнению, другое время и дети тоже другие.

Ранее Марк Богатырев показал фото с Татьяной Арнтгольц после слухов о разводе.