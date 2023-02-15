Пневмония, сепсис и проблемы с органами: Николай Сванидзе не выкарабкался на фоне интенсивной терапии
67-летнего телеведущего Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна и оставили на ИВЛ.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
15 февраля появились свежие новости о 67-летнем телеведущем Николае Сванидзе. К сожалению, он так и не выкарабкался на фоне интенсивной терапии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у Сванидзе стабильно тяжелое состояние. Не в пользу телеведущего пневмония, развитие сепсиса и проблем с внутренними органами.
Сванидзе находится в сознании, но его движения ограничены. Врачи наблюдают жесткое дыхание, хрипов нет.
Хорошая новость в том, что пульс, давление и сердечный ритм у Сванидзе в норме. Врачи постоянно следят за состоянием пациента.
10 февраля от жены Сванидзе Марины стало известно, что «радостных новостей нет». Телеведущий продолжал находиться в реанимации.