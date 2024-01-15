Плюс 500 тысяч рублей каждый день: долги блогера Блиновской продолжают расти

За последние 18 дней задолженность блогера Елены Блиновской выросла с 1,409 до 1,418 млрд рублей. Сумма продолжает увеличиваться — ежедневно к долгу королевы марафонов прибавляется 500 тысяч рублей пеней, пишет Telegram-канал Mash.

За два дня до увеличения суммы долга Елена подала в суд на налоговую, чтобы признать недействительными решения московской ФНС № 6, в котором налоговики требовали от блогерши выплатить все штрафы, недоимки и пени. Однако суд ей в этом отказал.

Напомним, Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, автор «Марафона желаний» проходит обвиняемой по ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Ее задолженность составляла 918 млн рублей, но из-за недоплаты по пеням и штрафам она выросла до 1,4 млрд рублей.

Адвокат блогера Наталия Сальникова заявляла, что Блиновская выплатила 55 млн рублей в счет погашения долга.