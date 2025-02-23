«Плюнула бы в лицо»: Яна Поплавская ответила Отару Кушанашвили, вставшему на защиту Лолиты

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала шакалом журналиста Отара Кушанашвили после его слов в поддержку «отмененной» певицы Лолиты Милявской.

Конфликт между знаменитостями начался с того, что шоумен заявил, что жизнь Лолиты фактически завершена из-за действий Поплавской.

«Отмена концертов означает, что общественники взялись за нее. Вы же знаете, кого я имею в виду? Квасных патриотов во главе с Яной Поплавской. Они выслуживаются перед властью, хотят, чтобы власть их услышала. "Мы против Лолиты, потому что время фриков прошло". Это цитата из Яны Поплавской – той самой Красной Шапочки, которая превратилась в шляпу Наполеона Бонапарта», — заявил Отар в YouTube-шоу «Каково?!»

Актриса не смогла промолчать и ответила журналисту в своем Telegram-канале. Она напомнила Кушанашвили, как он называл ее "другом", целовал при каждой встрече и радовался общению. Сейчас же, по мнению Поплавской, болезнь скинула с Отара всю «шелуху».

«Что сказать по поводу Отара. Хоть человек болен, он должен держать человеческое лицо, иметь принципы. Быть мужчиной, в конце концов... Так неудобно за мужчину, за журналиста, коллегу.. Отар всегда страдал логореей, словесным поносом. И, казалось, должен был стать мудрее. Так жаль разочаровываться в людях», — призналась Поплавская.

Она также отметила, что дважды попыталась дозвониться Отару, но так и не смогла этого сделать.

«Встретив лично, в морду не ударила бы потому, что он болен. Но плюнула бы в лицо человеку, называющему себя мужчиной и гордым грузином. Недостоин ни называться мужчиной, ни грузином, ни гордым. Шакалья стая», - не смогла скрыть обиду Яна.

Актриса выразила уверенность, что своими словами Отар просто решил попиариться на ее имени. При этом Яна призналась, что не ожидала от журналиста удара в спину.

«На имени Поплавской кто только ни пиарится. Но отвратительно, что это делают и те, кто выдавал себя за друга. Потому что у них стержня нет. Хилые душонки. Мне действительно плевать, потому что при любых обстоятельствах я делала свое дело и буду идти по этому пути до конца своих дней», - заключила актриса.

Напомним, в декабре 2023 года Лолита оказалась в центре скандала после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за откровенных нарядов гостей. После скандала концерты знаменитости стали массово отменять по России.

Яна Поплавская осудила скандальное поведение Лолиты Милявской на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась, «ползала на голых вечеринках» и нецензурно ругалась. Кроме того, актриса припомнила певице архивную видеозапись украинского телешоу, в ходе которого Милявская в шутку заявила, что «потребляет москалей».

Ранее певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание после отмены сразу нескольких концертов. Артистка вышла на связь в личном блоге и заявила, что «стала прикладываться к бутылке».