«Нужна срочная помощь. Я стала прикладываться к бутылке»: Лолита удивила признанием после отмены концертов

Певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание после отмены сразу нескольких концертов. Артистка вышла на связь в личном блоге и заявила, что «стала прикладываться к бутылке».

После срыва выступлений в России Лолита старается сохранять оптимизм, но призналась, что теперь ей приходится рассчитывать только на пенсию в 27 тыс. рублей после индексации. По словам певицы, после оплаты всех коммунальных услуг у нее остается на еду и все остальные потребности 3 тыс. рублей. Недавно артистка вышла на связь с подписчиками и сообщила, что в последнее время все чаще «прикладывается к бутылке». Однако это оказалась минеральная вода «Ессентуки».

«Мне кажется, нужна срочная помощь. Я чувствую, что я очень часто стала прикладываться к бутылке. Может, и вы приложитесь? Это не реклама, это действительно полезно. Как принято говорить в интернете: что скажете, как у вас с этим?» — обратилась Лолита к подписчикам.

Пользователи Сети удивились, что знаменитость пьет слишком много лечебной воды: «Это же какое надо иметь здоровье, чтобы столько пить?»

В ответ на высказывания публики Лолита посоветовала «знать меру» и вспомнила забавный случай из жизни, когда однажды «перепила» перед концертом.

«Только не переборщите. Помню, „перепила“ в Ессентуках, да еще и за пару часов до концерта», — заявила певица.

Напомним, в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты артистки стали массово отменять по России. Так, недавно у знаменитости сорвались выступления в Ульяновске и Волгограде.

Ранее мы писали о том, что Лолита ответила депутату, требовавшей отменить ее концерт в Красноярске. Певица заявила, что Елене Пензиной «нужен мужик».