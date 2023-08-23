«Плюнул в колодец, а теперь мучает жажда»: Садальский резко высказался в адрес известного певца

Актер Стас Садальский прокомментировал недавнее заявление рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) о том, что он жалеет о своей эмиграции. Мужчина высказался по этому поводу и призвал молодого артиста принести извинения.

После череды скандальных интервью кумир молодежи заработал себе плохую славу и покинул Россию. Первое время он жил на накопленные средства, а после признался, что соскучился по отечественному шоу-бизнесу. Моргенштерн* опубликовал видео, где рассказал о тоске по родной стране. Но Садальский не поверил музыканту. Он считает, что артисту стоило для начала хотя бы извиниться.

«Ну наконец-то, один из тех, кто плюнул в колодец, а теперь мучает жажда, а свои плевки пить не хочется. Раскаяние – первый шаг. И он сделан. Жаль, что не просит прощения. Он «просто пожалел, что уехал», – написал Стас.

Актер пояснил, что музыканту за границей просто «не нравится». Он якобы недоволен, как его приняли. Поэтому Садальский не верит в то, что молодой рэпер действительно раскаивается.

«Моя Родина великодушна. Не теряй надежды, повинись!» — обратился к звезде молодежи артист.

Ранее мы писали о том, что другой кумир молодого поколения Даня Милохин просит вернуть его в полюбившееся многим зрителям шоу «Ледниковый период». Парень утверждает, что готов приступить к тренировкам на льду в ближайшее время.

*признан иноагентом на территории РФ