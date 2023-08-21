Оставшийся без денег Даня Милохин думает снова попробовать себя в фигурном катании

Покинувший родину блогер Даня Милохин просит вернуть его в полюбившееся многим зрителям шоу «Ледниковый период». Парень утверждает, что готов приступить к тренировкам на льду в ближайшее время. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Я мечтаю вернуться в «Ледниковый период», который научил меня дисциплине», – признался Милохин.

Примечательно, что в прошлом году он уже участвовал в съемках передачи. Тогда блогер сильно подставил знаменитую фигуристку Женю Медведеву, которая выступала с ним в паре. Милохин скандально ушел из проекта из-за того, что просто устал.

Подписчики блогера не знают, что и думать после такого заявления. Кто-то предположил, что у популярного тиктокера большие проблемы с деньгами.

Ранее мы писали, что Даня Милохин рассказал о своих планах вернуться на родину. Однако он боится, что после долгого отъезда российская публика может его уничтожить.