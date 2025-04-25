«Плюньте им в лицо»: Никоненко прокомментировал слухи об ухудшении здоровья

Актер и режиссер Сергей Никоненко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об ухудшении здоровья. Звезда опроверг слухи и объяснил, почему обращался к врачам. Его слова цитирует 360.ru.

«Прошел плановый медосмотр, как нормальный, цивилизованный человек. Слухи об ухудшении здоровья преждевременны», — поделился актер.

Журналисты NEWS.ru тоже обратились за комментарием к Никоненко, но он ответил в более резкой форме.

«Плюньте им — кто это врет — в лицо. Возьмите и плюньте. До свидания», – сказал звезда.

Напомним, что об ухудшении здоровья у артиста сообщал Telegram-канал Shot. По их информации, у мужчины нашли новообразование в предстательной железе с подозрением на рак и еще несколько заболеваний.

Несмотря на результаты обследования, актер продолжает играть в театре и гастролировать по городам России. За годы карьеры он снимался в таких фильмах, как «Гардемарины, вперёд!», «Каменская» и ряде других.

Ранее мы писали о том, что PR-директор Московского цирка опроверг информацию об отравлении Максима Никулина.