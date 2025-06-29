«Плясал на Кресте, а теперь заповеди цитирует»: Вику Цыганову возмутил Филипп Киркоров, поддержавший церковь

Вика Цыганова резко раскритиковала Филиппа Киркорова, высказавшегося в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ). В своем Telegram-канале певица возмутилась двуличием артиста, который в свое время «плясал на кресте» и участвовал в «голых» вечеринках.

Недавно Филипп Киркоров призвал отпустить подозреваемого в попытке госпереворота бизнесмена Самвела Карапетяна. Певец обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив одну из 10 заповедей: «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Внезапное взывание артиста к справедливости и религии возмутило Вику Цыганову. Она напомнила о скандальном поведении коллеги, далеком от нравственных норм.

«Плясал на Кресте, а теперь заповеди цитирует… Вы не поверите, но Киркоров внезапно высказался в поддержку Армянской Апостольской церкви и призвал Пашиняна прекратить репрессии религиозных деятелей. Гонения на церковь — это ужасно. Но как в человеке сочетаются пляски в перьях и «голые» вечеринки с поддержкой церковных деятелей? При виде этого на ум приходит известная фраза: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»», — высказалась Вика Цыганова.

Певица обвинила Филиппа Киркорова в потребительском отношении к России и двуличии: «Говорят, что у людей душа болит за Родину. Где же у Киркорова Родина, если Россию он воспринимает как кормовую базу, но при этом искренне переживает за Армению?»

Напомним, исполнитель хита «Цвет настроения синий» оказался в центре скандала в 2023 году после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, вызвавшей широкий резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Тогда Филиппу Киркорову запретили концертную деятельность в РФ.

Ранее журналист Отар Кушанашвили призвал наказать Филиппа Киркорова за скандальное выступление в Ташкенте: «Тем, кто оплатил его присутствие, нужно подать на него в суд. Ибо это не пение».