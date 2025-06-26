«Харкнул в сторону того, кто пригласил»: Кушанашвили призвал наказать Киркорова за выступление в Ташкенте

Филипп Киркоров выступил после выписки из больницы на свадьбе в Ташкенте. Номер короля поп-эстрады нарвался на критику в Сети — дело в том, что он с трудом исполнял хит «Дива». Журналист Отар Кушанашвили считает, что заказчики могут подать в суд на народного артиста.

Телеведущий отметил, что Киркорову заплатили большие деньги за выступление, и певец должен был тщательно выполнить свою работу.

«Что нужно сделать тем, кто оплатил его присутствие? — задается вопросом Отар в своем шоу «Каково?!». — Подать на него в суд. Ибо это не пение. Это (он) харкнул в сторону того, кто пригласил. Он не способен петь».

По словам Кушанашвили, видно, что состояние Киркорова оставляет желать лучшего, но «с него взятки гладки». При этом из гонорара в 50 млн рублей, говорит Отар, экс-супруг Примадонны получил 45 млн рублей, а остальную сумму якобы разделили между собой Ксения Собчак и Иван Ургант.

Шоумен считает, что артист, не имея обаяния и голоса, остается интересен зрителю, и его выступление в любом случае привлечет внимание аудитории.

«Он Киркоров, и сколько бы мы не полоскали его имя, он останется им. И будет интереснее Лидии Гинзбург, Александра Пушкина, SHAMANа», — заключил Кушанашвили.

Ранее педагог по вокалу Андрей Юрец рассказал о причинах провала Филиппа Киркорова на свадьбе в Ташкенте. Эксперт заметил, что звезда страдает от хронической усталости.