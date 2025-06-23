Площадка стоит от 3 млн рублей: раскрыты подробности масштабной свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Появились подробности скорой свадьбы телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Мероприятие пройдет на вилле, аренда которой стоит от 3 млн рублей в сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Экс-ведущая «Дома-2» расписалась со своим возлюбленным в начале июня. Пара отправилась в ЗАГС, а после организовала ужин с семьей и самыми близкими друзьями. Большое торжество знаменитости решили провести в отдельный день. И этот праздник обещает быть гораздо более масштабным и дорогим.

Сообщается, что свадьбу Бородина готовит в итальянском стиле. Денег на свой праздник телеведущая не пожалела и арендовала одну из самых дорогих площадок в Подмосковье. Это двухэтажный особняк с каскадными лестницами и большим живописным садом.

Напомним, что для росписи Ксения выбрала не платье, а белоснежный костюм с баской. Какой наряд телеведущая приобрела для свадьбы, пока неизвестно. Не исключено, что на торжестве Бородина не будет придерживаться трендов, так как во время подготовки она жаловалась, что не понимает многих современных свадебных тенденций.

Ранее Ксения Бородина подарила дочери игрушку Лабубу за 250 тысяч рублей.