Ксения Бородина подарила 9-летней дочери игрушку Лабубу за 250 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина не жалеет денег на своих детей. Звезда «Дома-2» решила исполнить мечту младшей дочери Теоны и подарила ей огромного зубастого монстра Лабубу (Labubu), популярного у школьников и светских модниц.

Как выяснил Telegram-канал «Звездач», стоимость игрушки, которая оказалась ростом выше, чем наследница Бородиной, составляет порядка 250 тысяч рублей.

9-летняя Теона щедрый подарок матери оценила. На опубликованных в личном блоге Бородиной кадрах девочка нежно обняла розового монстра, шерсть которого выполнена из роз, и поблагодарила за сюрприз. При этом Теона была явно удивлена такому подарку.

10 июня Ксения Бородина отметила 16-летие старшей дочери Маруси и подарила ей браслет люксового бренда за 800 тысяч рублей.

Напомним, сначала с Лабубу на своих многомиллионных сумках Birkin в свет вышли Рианна, Розэ, Арайя Харгейт, Амелия Хэмлин и даже Ким Кардашьян. Позже тренд подхватили уже и российские модницы. С этими игрушками были замечены Ксения Бородина, Алена Водонаева и другие звезды шоу-бизнеса.

Ранее блогер Татьяна Брухунова неоднократно признавалась в любви к плюшевым Лабубу, которых она коллекционирует и вешает на дорогие сумки. Одну из игрушек ей подарил муж, 79-летний сатирик Евгений Петросян. «Когда муж знает все твои хотелки»,- хвасталась Брухунова в соцсетях.