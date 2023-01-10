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09:23, 10 января 2023
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Площадь поражения растет: озвучена печальная информация о состоянии Никиты Михалкова

После КТ у Никиты Михалкова обнаружили рост пораженных участков легких.

Площадь поражения растет: озвучена печальная информация о состоянии Никиты Михалкова

Фото: Васенин Виктор/PhotoXpress/East News

В состоянии режиссера Никиты Михалкова наметилась отрицательная динамика. Очередное КТ легких показало рост пораженных участков.

Как утверждается, последние результаты обследования указывают на ухудшение состояния режиссера. Врачи поставили диагноз «идиопатическая пневмония».

Также у Михалкова обострились хронические проблемы с сердцем. У 77-летнего режиссера есть мерцательная аритмия, и, если бы не была оказана должная помощь, мог развиться инфаркт. Угрозы жизни в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тест подтвердил коронавирус у Михалкова. Появилась версия, где мог заразиться режиссер.

Источник фото:Васенин Виктор/PhotoXpress/East News
Источник:Telegram-канал Mash
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