«Плохо выглядит»: Михаила Ефремова сняли в санатории Кисловодска

Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов уехал в один из санаториев Кисловодска. Фото знаменитости опубликовал Telegram-канал Admin.Anshlak.

На снимке артист шел по коридору в футболке, спортивных брюках, кепке, белых носках и тапочках. Он держал руки за спиной. В комментариях отметили, что мужчина сильно изменился.

«Плохо очень выглядит», «От того красавца из «Таежного романа» ничего не осталось, грустно», «По привычке руки за спиной», «Не узнать», – отметили пользователи Сети.

Напомним, в 2020 году актер в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году артист получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года. 9 апреля он вышел на свободу из колонии.

