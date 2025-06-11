«Плохо воспитывал»: отец Виталия Гогунского винит себя за отношение сына к женщинам

Отец актера Виталия Гогунского Евгений прокомментировал скандальное интервью сына журналистке Ксении Собчак. Мужчина отметил, что плохо воспитал его, раз он позволил себе так высказываться о женщинах. Об этом сообщает Super.ru.

В беседе с Собчак звезда «Универа» сделал ряд заявлений, которые возмутили пользователей Сети. Например, Гогунский сказал, что женщина не должна быть в плохом настроении рядом с мужчиной, а если она болеет, то обязана скрывать недуг. В критические дни, по мнению актера, женщине нельзя портить настроение другим, поэтому ей лучше быть изолированной в отдельной комнате.

Журналисты связались с отцом Виталия и выяснили, что он думает по поводу интервью сына. Евгений дал понять, что не разделяет взглядов артиста.

«Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил такое в интервью]», - заявил папа Гогунского.

К слову, режиссер Валерия Гай Германика обвиняла в неправильном воспитании Виталия его маму. По ее мнению, родительница не видит в сыне мужчину, поэтому и он сам ведет себя как ребенок.

Ранее Ксения Собчак защитила Виталия Гогунского от хейта после интервью.