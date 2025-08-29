«Плохо видел последнее время»: Верник высказался о смерти композитора Щедрина

Родион Щедрин до последних минут жизни сохранял молодую энергию, заявил NEWS.ru российский журналист и телеведущий Вадим Верник. По его словам, композитор был живым классиком, оказавшим влияние как на отечественную, так и на мировую музыку.

«Последний раз мы общались по телефону несколько месяцев назад. Меня поразило, что ему уже достаточно много лет, но у него был очень молодой голос, свежий, энергичный. Он плохо видел последнее время, но в нем жила молодая энергия. К счастью, его музыка продолжает жить, а значит, Щедрин будет жить с нами и дальше», — сказал Верник.

Телеведущий добавил, что творчество Щедрина отличается сложностью, многомерностью и силой, заставляющей задуматься. По словам телеведущего, композитор писал музыку для оперы, балета и симфонического оркестра, и каждый раз у него получался шедевр.

Ранее представители Государственного академического Большого театра сообщили, что Родион Щедрин скончался в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Композитор умер в медицинском учреждении.