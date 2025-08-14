Плохо ухаживала и обманывала всех: экс-жена Ивана Краско обвинила во лжи сиделку актера

Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль выступила с обвинениями в адрес сиделки экс-супруга Дарьи Пашковой. По словам женщины, помощница артиста обманывала всех. Подробности сообщает Kp.ru.

Наталья отметила, что даже после расставания смогла сохранить с Краско уважительные отношения. Они общались до того момента, пока с его здоровьем совсем не стало все плохо. О состоянии артиста Вяль, как и другие близкие, узнавали через его сиделку Дарью. Однако, как утверждает экс-жена Ивана Ивановича, информация для всех была разной.

«Когда была Даша рядом, она проводила какую-то свою работу. И он ей верил. Потом выяснилось, что она обманывала всех. Говорила каждому члену семьи что-то свое. Обманывала во всем. Например, недавно ее спрашивали, почему Иван Иванович не ложится в больницу? Даша отвечала, что он не хочет. На самом деле, ему нужно было быстрее лечь в клинику, чтобы наблюдаться у врачей», - заявила Наталья.

Также, как утверждает женщина, Пашкова обманывала и по поводу денег. Собирала средства на лечение Краско, а на самом деле тратила на себя.

Узнав об обвинениях Валь, Дарья вышла на связь и рассказала, что в ее версии есть несостыковки. Девушка отметила, что Наталья, вероятно, сказала о ней все это, чтобы «подогреть аудиторию».

Ранее сыновья Ивана Краско вышли на связь после похорон отца.