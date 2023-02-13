Назло мужу: одинокая и 42-летняя Слава исполнила провокационный танец в одном белье

В конце минувшего года жизнь Славы была полна на события. Так, знаменитость сообщила не только о беременности дочери, но и о разрыве с супругом. Об отношениях артистка старается не распространяться, но вот о долгожданном пополнении в семье говорит с удовольствием. Звезда не скрывает: она с нетерпением ждет внука и статуса новоиспеченной бабушки. А пока этого не произошло певица решила напоследок «похулиганить».

В социальной сети Слава опубликовала откровенное видео. На нем 42-летняя женщина предстала в одном боди и исполнила откровенный танец. Свою выходку знаменитость прокомментировала следующим образом: «Пока еще не бабуля, пару месяцев можно хулиганить».

К слову, не все пользователи Сети оценили подобный контент. Многие из них решили, что таким способом Слава мстит бывшему мужу.

«Анатолию что-то доказать хотите? Точно не в оголенном теле дело! Не унижайте себя таким видео! Вы ведь крутая певица», — высказался подписчик.

«Ну и бабуля, думаю, что внукам неприятно будет смотреть на это», — высказался еще один фолловер.