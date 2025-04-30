«Плохих вещей не говорила»: Ольга Зарубина заступилась за Кристину Орбакайте после запрета в Латвии

Певица Ольга Зарубина заступилась за коллегу – артистку Кристину Орбакайте – после запрета в Латвии. Она не понимает причину запрета на въезд и осуждения в адрес исполнительницы.

Комментарий Зарубиной приводит издание «Абзац».

Певица считает, что «человек может жить и работать, где угодно» - есть свобода выбора. Также Зарубина не увидела предательства в отъезде Орбакайте из России.

«О родине она плохих вещей не говорила», - заключила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Орбакайте внесли в список нежелательных лиц в Латвии. Причиной такого решения стали опасения служб безопасности.

Известно, что 53-летняя артистка имеет литовское гражданство. С Орбакайте под запрет попал музыкант Горан Брегович. Оба собирались дать концерты в Латвии этим летом.