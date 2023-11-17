«Плохая память»: Дмитрий Маликов раскрыл секрет крепкого брака с Изаксон

Певец Дмитрий Маликов рассказал о своем браке с супругой Еленой Изаксон и признался, как им удается столько лет счастливо жить вместе. По словам артиста, нужно уметь прощать.

Исполнитель и его любимая в прошлом году отметили 30-летие семейных отношений. Они считаются одной из самых крепких пар и часто говорят о своей любви. В этот раз певец признался, что есть несколько вещей, которые помогают в отношениях и позволяют избежать развода.

«Нужно уметь прощать маленькие огрехи, быть внимательным, снисходительным и вести себя полегче на поворотах», – поделился Дмитрий.

Маликов отмечает, что и у них в браке бывают недопонимания, но за столько лет они уже забывают об этом.

«Видимо, в силу возраста, уже плохая память», – цитирует артиста женский журнал Клео.ру.

Артист заметил, что среди его коллег редко бывают такие долгие и счастливые браки. В их случае помогают добрый характер Дмитрия и большое сердце его жены.

«Нам вместе лучше, чем порознь. Самое долгое время в разлуке, которое у нас было, – пара недель», – признался звезда.

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