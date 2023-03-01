«Плохая мать и жена»: Агата Муцениеце сделала громкое признание после ссоры с Прилучным

Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце отмечает свой день рождения. Красавице исполнилось 34 года. В этот радостный день девушка решила опубликовать очень откровенный пост, в котором пожаловалась публике.

Для начала артистка пожелала себе ничего не бояться, разрушать стандарты и жить так, как велит сердце. Агата честно призналась в том, что многим не нравится ее поведение, но она не собирается подстраиваться под чьи-то стандарты.

«Тебя много раз пытались убедить в том, что ты плохая мать, плохая актриса, плохая жена, плохой человек, и они все ошиблись. И как прекрасно осознавать, что у них не получилось тебя в этом убедить, потому что ты оставалась верной себе, так и продолжай», — написала послание себе Муцениеце в личном микроблоге.

Актриса высказалась о своих ошибках и о том, что не является идеальной. По ее мнению, все ошибаются, этого не стоит бояться.

«Спасибо тебе за то, что ты есть у себя и никто этого не сможет отобрать. А еще спасибо жизни, что сделала из тебя такого человека, каким ты являешься сейчас. Какое же интересное путешествие эта жизнь!» — добавила именинница.

Напомним, что звезда сериала «Закрытая школа» воспитывает двух детей, которых родила от коллеги Павла Прилучного. Артисты разводились со скандалом, но смогли сохранить общение ради 10-летнего Тимофея и шестилетней Мии. Наследники проводят много времени с отцом и его новой семьей. Прилучный в прошлом году женился на актрисе Зепюр Брутян, которая совсем скоро родит.

Ранее мы писали о том, как Муцениеце высказалась о бывшем муже и его избраннице. Артистка была недовольна тем, что Павел и Зепюр не пришли на празднование дня рождения сына Тимофея. Девушка надеялась, что они смогут подружиться, но Брутян проигнорировала приглашение.