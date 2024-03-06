«Плевок в адрес россиян»: фаворит Пугачевой высказался о видео, где певица оскорбила Михайлова
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Певец Сергей Савин, называемый фаворитом артистки Аллы Пугачевой, назвал ее видео с ответом Стасу Михайлову плевком в адрес россиян. По его мнению, уважающий себя человек так бы не поступил.
Комментарий Савина приводит сайт aif.ru.
«Это плевок и хамство в адрес россиян», - заявил актер и назвал фразу Пугачевой «ужасной».
«…Из нее следует, что все мы в России ненормальные, а нормальные, мол, они с Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ) и Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ), уехали», - сказал Савин.
Он осудил желание Пугачевой сделать скандал публичным посредством видео и нецензурной брани. Савин считает: Пугачева ведет себя, «как глупый ребенок». По его мнению, артистка несет огромные репутационные потери и разрушила своими руками любовь россиян к ней.
Напомним, Примадонна ответила на слова Михайлова о том, что уехавшие артисты «приползут обратно на коленях». На это исполнительница заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться». Пугачева обозвала Михайлова и дала совет. Об этом читайте здесь.
*признаны иноагентами на территории РФ