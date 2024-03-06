«Плевок в адрес россиян»: фаворит Пугачевой высказался о видео, где певица оскорбила Михайлова

Певец Сергей Савин, называемый фаворитом артистки Аллы Пугачевой, назвал ее видео с ответом Стасу Михайлову плевком в адрес россиян. По его мнению, уважающий себя человек так бы не поступил.

Комментарий Савина приводит сайт aif.ru.

«Это плевок и хамство в адрес россиян», - заявил актер и назвал фразу Пугачевой «ужасной».

«…Из нее следует, что все мы в России ненормальные, а нормальные, мол, они с Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ) и Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ), уехали», - сказал Савин.

Он осудил желание Пугачевой сделать скандал публичным посредством видео и нецензурной брани. Савин считает: Пугачева ведет себя, «как глупый ребенок». По его мнению, артистка несет огромные репутационные потери и разрушила своими руками любовь россиян к ней.

Напомним, Примадонна ответила на слова Михайлова о том, что уехавшие артисты «приползут обратно на коленях». На это исполнительница заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться». Пугачева обозвала Михайлова и дала совет. Об этом читайте здесь.

*признаны иноагентами на территории РФ