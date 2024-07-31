«Плевать он хотел на мои чувства»: Мария Голубкина рассказала о воспитании детей с Николаем Фоменко

Мария Голубкина призналась, что была против обучения детей за границей. Об этом она рассказала в шоу «Жизнь и судьба».

В 1995 году Мария Голубкина вышла замуж за Николая Фоменко. Их брак просуществовал до 2008 года, в союзе родились двое детей — Анастасия и Иван. По словам актрисы, большой вклад в воспитание детей внес именно ее муж — он настоял на том, чтобы их обучение прошло за границей.

«Если говорить о том, какая я мать, то это, наверное, в первую очередь, отношение к их отцу. С большим уважением отношусь к нему, несмотря на то, что у нас были вещи, которые мне не нравились», — рассказала она.

Голубкина заявила, что была против идеи отправлять детей учиться в другую страну. Однако сейчас это решение она считает верным.

«Мне казалось, если они поедут учиться куда-то далеко от дома, я буду скучать. Но приходилось поскучать. Зато я понимаю, что его решения правильнее, чем мои, потому что он умнее. То, что делает Николай Владимирович — абсолютно правильно, несмотря на то, что плевать он хотел на мои чувства», — объяснила звезда.

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