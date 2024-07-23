Отечность под глазами, поплывший овал лица: что происходит с 50-летней Марией Голубкиной

Актриса Мария Голубкина является приверженцем естественного старения. Она часто демонстрирует свое лице без макияжа, показывая все недостатки кожи. Сможет ли 50-летняя артистка продлить молодость без внешнего вмешательства? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии Наталья Лазуренко.

Как пояснила специалист, женщины в погоне за красотой и молодостью готовы терпеть очень многое: ограничения, неудобства, уколы красоты, пластические операции, изнуряющие диеты. Но все дело в том, что начиная с 35 лет биомаркеры старения в любом случае начинают сообщать о первых признаках деградации.