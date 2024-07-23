Отечность под глазами, поплывший овал лица: что происходит с 50-летней Марией Голубкиной
© Tarakanov Vadim/East News
Актриса Мария Голубкина является приверженцем естественного старения. Она часто демонстрирует свое лице без макияжа, показывая все недостатки кожи. Сможет ли 50-летняя артистка продлить молодость без внешнего вмешательства? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии Наталья Лазуренко.
Как пояснила специалист, женщины в погоне за красотой и молодостью готовы терпеть очень многое: ограничения, неудобства, уколы красоты, пластические операции, изнуряющие диеты. Но все дело в том, что начиная с 35 лет биомаркеры старения в любом случае начинают сообщать о первых признаках деградации.
«В нашем арсенале есть разные способы поддержки организма и борьбы против быстрого старения. Надо просто начать делать хоть что-то и можно сделать это в любом возрасте. Для меня, как женщины и специалиста в области красоты и антивозрастной методики здоровья, особое место среди приверженцев естественного старения занимает Мария Голубкина. Она очень смелая и открыто заявляет о том, что не хочет участвовать в погоне за ускользающей молодостью».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии
Как отметила доктор, Мария Голубкина выбрала для себя очень интересный, менее болезненный, но в чем-то более сложный путь. Актриса не отрицает, что занимается собой, но только применяет неинвазивные процедуры красоты, использует профессиональный уход за лицом у специалистов, маски, скрабы и квалифицированный массаж лица, зоны декольте и тела.
«Тело отражает то, что происходит внутри нас, в метаболизме, гормональной активности, обменных процессах. И, конечно, мы должны понимать, чтобы оставаться с молодым и здоровым телом максимально долго недостаточно просто заниматься лицом».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии
В заботе о своем естественном взрослении невероятно важно выстроить комплексный подход. И понимать, что придется менять многие привычки не только в еде, но и в образе жизни в целом. И то, что можно было «позволить» себе в 30, в возрасте 45+ организм уже может не простить и показать эти отступления буквально на лице. Одутловатость, отечность под глазами, поплывший овал лица, да и общее плохое самочувствие совсем не прибавит блеска в глазах и свежести.
«Марии Голубкиной хочу пожелать стойкости и твердости на выбранном пути. А для того, чтобы она продолжала радовать своих поклонников в соцсетях и на сцене, ей важно не сбиваться с плана».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии
- Обязательно корректировать рацион, и уделять в нем внимание полноценным и разнообразным продуктам, которые будут восполнять потребность организма в витаминах и микроэлементах. Дарить энергию и силы для работы и выступлений.
- При необходимости не исключать поддержку нутрицевтиками. Не секрет, что с возрастом меняется усвоение продуктов, и чтобы организм не находился в состоянии дефицита важно его поддержать. А для этого стоит регулярно проходить диспансеризацию организма и при необходимости получить консультации врача.
- Исключить мусорную еду и вредные привычки. Именно они провоцируют преждевременное старение и ускоряют процессы деградации в организме.
- Уделять внимание отдыху и качественному сну. Это поможет перезагрузить и настроить организм на новый продуктивный день, и позаботиться о работе гормонов, которые занимаются нормализацией веса и стрессоустойчивостью.
- И конечно же поддерживать тонус мышц регулярной, посильной физической активностью, ведь именно она может подарить эндорфины, которые дарят отличное настроение и работоспособность.
Базовые правила совсем не сложные, но невероятно действенные и позволяют людям взрослеть, оставаясь здоровыми, энергичными и в отличной физической форме.