«Плевать хотел на патриотизм»: Яна Поплавская обвинила главу Театра Вахтангова в предательстве

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала намерение директора Театра Вахтангова Кирилла Крока реабилитировать в глазах россиян литовского режиссера Римаса Туминаса и провести вечер, посвященный его памяти.

Она напомнила, что Крок не владелец театра, а наемный работник, контракт с которым можно легко расторгнуть.

В 2022 году Туминас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил о готовности вести диверсионную работу в Театре Вахтангова. Признался, что регулярно созванивается и «обрабатывает» по политическим вопросам актеров Ольгу Лерман, Сергея Гармаша, Сергея Маковецкого и других деятелей культуры. Кроме того, он с радостью согласился помочь в постановке спектакля «Мой друг Бандера». 6 марта 2024 года Туминас скончался.

Как отметила Поплавская, вечер памяти уехавшего из России Туминаса должен был состояться 4 июня, но в последний момент мероприятие удалось отменить.

«Мы с вами, с культурным фронтом страны и с ветеранами СВО смогли добиться отмены чествования предателя России 4 июня 2024 года», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

При этом она выразила уверенность, что директор Театра Вахтангова Крок может попытаться провести мероприятие в другое время.

«Крок плевать хотел на патриотизм, этику, в общем на россиян. Он прикрывается заинтересованными людьми, с которыми все согласовал», — выразила уверенность Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную шапочку» также добавила, что Крок назвал «меньшинством» и «недалекими людьми» ветеранов СВО, которые написали обращение министру культуры. Она подчеркнула, что попытки главы Театра Вахтангова реабилитировать Туминаса - точно такое же предательство.

«С Туминаса уже не спросить, но с его обожателя можно. Быть доверенным лицом президента, но закрыть глаза на оскорбления в его адрес. Ведь так удобнее и выгоднее», - заключила актриса.

Ранее стало известно, что прах режиссера Римаса Туминаса захоронили в Литве. Один из венков на могиле оказался от Театра Вахтангова, также был букет с надписью: «Спасибо, Мастер».