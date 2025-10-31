«Плешь проели»: в Сети обсуждают прическу сына Наташи Королевой

Певица Наташа Королева вместе с сыном Архипом и его женой Мелиссой посетили спектакль Насти Винокур. В Сети обсуждают странную прическу молодого человека, с которой он появился на светском мероприятии.

Судя по кадрам, который приводит Telegram-канал НеМалахов, часть волос по центру головы отсутствует. Участок похож на плешь, а волосы вокруг стояли дыбом. Архип был во всем черном, а жена предпочла черно-белое платье с распущенными волосами и массивной бижутерией.

Интернет-пользователи пишут: «Смешно», «Главное, что на одной волне», «Ему плешь проели», «Это еврейская шапочка, наверное».

Наташа Королева снимала молодых на телефон, а также делилась впечатлениями от спектакля Насти Винокур, певица осталась в восторге.

«Я не просто под впечатлением от увиденного, я прорыдала весь спектакль», - рассказала исполнительница.

Королева выбрала для выхода черное платье с крупными цветами и рукавами-фонариками, образ дополняла маленькая сумочка.

Ранее Сергей Глушко прокомментировал брак сына Архипа фразой «мы все совершаем ошибки».