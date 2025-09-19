«Мы все совершаем ошибки»: Сергей Глушко высказался о браке сына Архипа

Сергей Глушко откровенно рассказал о браке сына Архипа от Наташи Королевой. Его главный совет молодоженам основан на личном опыте: «На ошибках учатся».

Сергей Глушко и Наташа Королева, недавно отметившие 22-ю годовщину свадьбы, прошли через несколько серьезных кризисов и сумели сохранить свои чувства. Теперь как опытный семьянин артист делится секретами счастливой семейной жизни со своим 23-летним сыном Архипом, который год назад женился на бывшей танцовщице Мелиссе.

Ключом к крепкому браку Глушко считает умение ограждать свои отношения от посторонних.

«Храните свое счастье подальше от общественного внимания!» – посоветовал мужчина.

Артист отметил, что у Архипа не всегда получается следовать этому правилу, но относится к этому с пониманием.

«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», – высказался Сергей, отвечая на вопрос о браке сына.

Муж певицы объяснил, что подобная осторожность необходима из-за зависти, которую часто вызывают счастливые отношения. Но это чувство ему самому совершенно незнакомо.

«У меня такого нет. Я радуюсь, когда кому-то хорошо. Это самое ужасное, что может быть в человеке — зависть к чужому счастью», — поделился он с «7Дней.ru».

Сама Наташа Королева также придерживается тактики невмешательства в личную жизнь сына и дает советы только тогда, когда он сам их просит.

